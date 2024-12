Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruch/Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße. Zeit: Freitag, 13.12.2024, 15:00 Uhr bis Sonntag, 15.12.2024, 08:30 Uhr. Unbekannte Täterschaft suchte ein Einfamilienhaus in der Northeimer Straße auf und es wurde das Haus gewaltsam angegangen. Der/die Täter wurden vermutlich bei der weiteren Tatausführung gestört. Anwohner aus der Northeimer Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise (verdächtige Personen/Fahrzeuge) an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Eventuell wurde ein Klirren oder ähnliches verdächtiges Geräusch von der Nachbarschaft wahrgenommen !

