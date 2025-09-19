Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Schwerer Verkehrsunfall auf der L 608

Karlsruhe (ots)

Eine schwer verletzte Person war am Donnerstagabend die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 608 bei Malsch.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhren gegen 19:10 Uhr drei Fahrzeuge von Neumalsch kommend, hintereinander in Richtung Durmersheim. Bei dem zweiten Pkw der Kolonne handelte es sich um einen VW Passat. Das dritte Fahrzeug war ein BMW M 3. Etwa auf Höhe des Glasersees setzte offenbar sowohl der 35-jährige VW-Fahrer als auch der 29-jährige BMW-Fahrer zum Überholen an und beide sollen nach links auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein.

In der Folge berührten sich die zwei am Überholvorgang beteiligten Fahrzeuge und der BMW geriet offenbar mit dem linken Vorderreifen in den Grünstreifen. Wohl aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit soll der 29-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben und sei über die Fahrbahn hinweg in den Grünstreifen auf der rechten Seite gefahren. Dort kollidierte er mit einem Baum, wurde von diesem abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen einen zweiten Baum.

Der BMW-Fahrer musste schwer verletzt von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Lenker des VW blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Sein Pkw wies nur leichte Beschädigungen auf.

Die Fahrbahn blieb für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten bis etwa 21:30 gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf eine Summe im oberen fünfstelligen Bereich geschätzt.

Laut Zeugenaussagen fiel der BMW-Fahrer bereits unmittelbar vor dem Unfall mit überhöhter Geschwindigkeit auf.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

