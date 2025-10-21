Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Twistringen, Einbruch in Kiosk - Bassum, Einbruch in Wohnhaus - Sulingen, Diebstahl eines E-Scooters ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Einbruch in Kiosk

Unbekannte sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in einen Kiosk in der Bahnhofstraße eingebrochen. Der oder die Täter drangen gewaltsam in den Kiosk ein und entwendeten Tabakwaren im Wert von ca. 20000 Euro. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum-Neubruchhausen - Einbruch in Wohnhaus

Laut den Aufzeichnungen einer Überwachungskamera drangen zwei maskierte Männer in der Nacht zu Montag gegen 03.35 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Straße Im Lerchenfeld ein. Die Täter durchsuchten nahezu sämtliche Räume und entwendeten neben einem Tresor auch mehrere Wertgegenstände. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Das genaue Diebesgut und die Schadenshöhe stehen noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Sulingen - Diebstahl eines E-Scooters

Am Sonntag zwischen 12.40 Uhr und 21.15 Uhr haben Unbekannte einen E-Scooter in Sulingen, Am Bahnhof, entwendet. Der Scooter der Marke Ninebot in schwarz und einem Wert von 800 Euro, war mit einem Spezialdrahtseilschloss gesichert. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel.04271 / 9490, entgegen.

