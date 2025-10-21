PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr-Varrel - Kaminbrand ---

Diepholz (ots)

Am Montagabend gegen 19.50 Uhr wurde der Feuerwehr ein Kaminbrand im Herrmann-Allmers-Weg gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, war deutliche Rauchentwicklung im Erdgeschoss des Hauses sichtbar. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten. Ein Feuer im Kamin war außer Kontrolle geraten und hatte die Verkleidung aus Holz und auch die Deckenverkleidung im Wohnzimmer beschädigt. Die Feuerwehr verhinderte ein sich Ausbreiten des Feuers. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, auch die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Nach Beendigung der Löscharbeiten nahm die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

