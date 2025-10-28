POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag (23.10.2025) und Montag (27.10.2025) in eine Wohnung an der Fleiner Straße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen Donnerstag 12.00 Uhr und Montag, 17.30 Uhr auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus und brachen das Schloss zur Wohnung auf. Die Diebe durchwühlten sämtliche Räume. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
