Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall zwischen Motorrad und Bus - Motorradfahrer schwer verletzt

Hövelhof (ots)

(bb) Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag, 26.Juni, ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zugezogen.

Der 56-jährige Motorradfahrer war gegen 13:50 Uhr auf der Hövelrieger Straße in Fahrtrichtung Hövelriege unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam ihm aus Hövelriege ein Bus entgegen. Der 47-jährige Busfahrer beabsichtigte nach links in den Unterrieger Kirchweg abzubiegen und übersah dabei den Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer stürtze und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde per Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus gebracht. Zur Unfallzeit wurden fünf Kinder in dem Bus befördert. Die Kinder und der Busfahrer blieben unverletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell