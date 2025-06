POL-PB: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B1

Borchen (ots) - (bb) Am Mittwochnachmittag, 25. Juni, hat ein maskierter Täter eine Tankstelle an der Paderborner Straße in Borchen überfallen. Die Polizei fahndet nach dem Täter und sucht nach Zeugen. Gegen 16:48 Uhr befand sich der 24-jährige Tankwart alleine im Verkaufsraum der Tankstelle, als ein maskierter, dunkel gekleideter Mann hereinkam und direkt vor die Verkaufstheke trat. Er hielt ein Messer in der Hand ...

