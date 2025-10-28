Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montagnachmittag (27.10.2025) in der Königstraße eine 14-Jährige sexuell belästigt. Das Mädchen hielt sich mit einer Bekannten gegen 16.50 Uhr auf Höhe des Rotebühlplatzes auf, als die beiden von zwei Unbekannten Männern angesprochen wurden. Einer der Männer ging dann auf die 14-Jährige zu und fasste ihr an die Brust. Trotz sofortiger Fahndung der alarmierten Beamten, gelang dem Täter und seinem Begleiter die Flucht. Der Unbekannte ist etwa 180 Zentimeter groß und 30 bis 40 Jahre alt. Er trug eine schwarze lange Jacke, eine schwarze Hose und eine Baseballmütze. Sein Begleiter war zirka 170 Zentimeter groß und trug eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze dicke Jacke. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

