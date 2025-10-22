Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund

Hamm (ots)

Am Dienstagabend (21.10.) wurde ein 25-Jähriger Mann durch eine Schussabgabe am Bein verletzt. Lebensgefahr besteht nicht.

Gegen 22:00 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen Streit in der Heinrich-Reinköster-Str. in Hamm. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte den 25-jährigen Hammer mit einer Schussverletzung fest.

Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schussverletzung dauern nun an. Diese hat eine beim Polizeipräsidium Dortmund eingerichtete Mordkommission übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell