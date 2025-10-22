Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 18-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 21. Oktober, im Kreuzungsbereich Barbarossastraße/ Lange Straße, in ein Hammer Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer aus Dortmund befuhr mit seinem Gefährt den Radweg der Lange Straße in östliche Richtung, als er im Kreuzungsbereich mit dem Opel eines 57-jährigen Hammers zusammenstieß.

Dieser beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von der Barbarossastraße rechts auf die Lange Straße abzubiegen.

In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Dortmunder leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell