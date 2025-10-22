PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leichtverletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Hamm-Herringen (ots)

Mit leichten Verletzungen kam ein 18-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 21. Oktober, im Kreuzungsbereich Barbarossastraße/ Lange Straße, in ein Hammer Krankenhaus.

Der Fahrradfahrer aus Dortmund befuhr mit seinem Gefährt den Radweg der Lange Straße in östliche Richtung, als er im Kreuzungsbereich mit dem Opel eines 57-jährigen Hammers zusammenstieß.

Dieser beabsichtigte mit seinem Fahrzeug von der Barbarossastraße rechts auf die Lange Straße abzubiegen.

In Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Dortmunder leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 10:42

    POL-HAM: Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec

    Hamm-Mitte (ots) - Schwerverletzt kam ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Hamm nach einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Hafenstraße und der Poststraße am Dienstag, 21. Oktober, gegen 5.44 Uhr, in ein Hammer Krankenhaus. Der Pedelec-Fahrer war mit seinem Rad auf der Hafenstraße in Richtung Westen unterwegs als es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit Renault eines 72-Jährigen aus Hamm kam. Der ...

    mehr
  • 22.10.2025 – 09:26

    POL-HAM: 24-Jährige bei Alleinunfall leicht verletzt

    Hamm-Herringen (ots) - Eine 24-jährige VW-Fahrerin aus Oelde zog sich am Dienstag, 21. Oktober, bei einem Alleinunfall auf der Sandbochumer Straße leichte Verletzungen zu. Sie befuhr gegen 23 Uhr die Straße in Fahrtrichtung Alte Landwehrstraße. Im Be-reich der Bushaltestelle an der Holzstraße kollidierte sie mit einem dort geparkten Ford. Die Insassen des Pkw befanden sich zum Zeitpunkt des Zusammenpralls nicht im ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 10:41

    POL-HAM: Einbruch in Einkaufszentrum

    Hamm-Mitte (ots) - Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Montagabend, 20. Oktober, in ein Einkaufszentrum am Richard-Matthaei-Platz ein und entwendeten vermutlich mehrere Mobiltelefone aus dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters. Gegen kurz vor halb elf erhielten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Kenntnis über eine Alarmauslösung und stellten eine geöffnete Tür fest. Während der Begehung des Einkaufszentrums ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren