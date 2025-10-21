Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einkaufszentrum

Hamm-Mitte (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher drangen am Montagabend, 20. Oktober, in ein Einkaufszentrum am Richard-Matthaei-Platz ein und entwendeten vermutlich mehrere Mobiltelefone aus dem Geschäft eines Mobilfunkanbieters.

Gegen kurz vor halb elf erhielten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma Kenntnis über eine Alarmauslösung und stellten eine geöffnete Tür fest.

Während der Begehung des Einkaufszentrums konnte im Obergeschoss das durchwühlte Geschäft eines Mobilfunkanbieters festgestellt werden.

Aufgrund der Komplexität des Gebäudes wurden Verstärkungskräfte aus umliegenden Behörden zur Umstellung und Durchsuchung hinzugezogen - der oder die unbekannten Tatverdächtigen befanden sich nicht mehr vor Ort.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

