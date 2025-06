Bundespolizeidirektion München: Über sechzehn sowie sechs Monate ins Gefängnis / Bundespolizei fasst gesuchte Deutsche bei Kontrollen

Bundespolizeidirektion München

Die Rosenheimer Bundespolizei hat am Mittwoch (25. Juni) zwei deutsche Staatsangehörige in die Justizvollzugsanstalt Bernau gebracht. Der eine hat eine Freiheitsstrafe von über sechzehn, der andere von sechs Monaten zu verbüßen.

Bei der Kontrolle eines Mannes am Bahnhof in Rosenheim fanden die Bundespolizisten mithilfe des Polizeicomputers heraus, dass der 29-Jährige von der Traunsteiner Justiz gesucht wurde. Dem Haftbefehl zufolge war er wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einem Freiheitsentzug von einem Jahr, vier Monaten und zwei Wochen verurteilt worden.

Der Fahrgast eines in Italien zugelassenen Reisebusses wurde an der A93 nahe Kiefersfelden grenzpolizeilich kontrolliert. Auch bei dem 50-Jährigen stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Demnach hatte ihn das Amtsgericht in Linz am Rhein wegen Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem halben Jahr verurteilt.

Beide Männer wurden verhaftet und zur Bundespolizeiinspektion nach Rosenheim gefahren. Von dort aus brachten die Beamten sie ins Bernauer Gefängnis.

