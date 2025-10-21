Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Baumschule

Hamm-Heessen (ots)

Eine Baumschule am Dennehauptweg war in der Zeit zwischen Sonntag, 19. Oktober, 20 Uhr und Montag, 20. Oktober, 6.45 Uhr das Ziel von Einbrechern. Diese gelangten durch ein Fenster in die Büroräume. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell