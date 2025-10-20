Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Heessen (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Ziegelofen" war zwischen Donnerstag, 16. Oktober, 19 Uhr, und Samstag, 18. Oktober, 16.40 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem sie eine Schreibe einschlugen und sich so gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus verschafften, durchsuchten sie mehrere Räume und flüchteten anschließend.

Zum möglichen Diebesgut können aktuell noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell