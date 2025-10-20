Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Rhynern (ots)

Zwischen Sonntag, 12. Oktober, 10 Uhr, und Samstag, 18. Oktober, 19:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter unbefugten Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Von-Thünen-Straße. Durch das Beschädigen einer Terrassentür gelangten sie ins Innere. Dort durchwühlten sie diverse Schränke. Angaben zum entwendeten Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell