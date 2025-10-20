PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Privatwohnung und Büroräumlichkeiten

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Einbrecher hatten es zwischen Donnerstag, dem 16. Oktober, 19 Uhr, und Freitag, dem 17. Oktober, 7.45 Uhr, auf Büroräumlichkeiten und eine Privatwohnung abgesehen.

In diesem Zeitraum verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten in der Straße "Auf dem Knuf".

Nachdem ein Kellerfenster aufgehebelt worden war, durchsuchten die Unbekannten verschiedene Räume und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

