Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter

Hamm-Heessen (ots)

Ein 67-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Freitag, 17. Oktober, bei einem Alleinunfall auf der Fährstraße schwere Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 14.35 Uhr den Geh- und Radweg im Kurpark stadteinwärts. Aufgrund eines technischen Defekts seines E-Scooters stürzte er über den Lenker zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

