Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alleinunfall mit E-Scooter

Hamm-Heessen (ots)

Ein 67-jähriger E-Scooter-Fahrer zog sich am Freitag, 17. Oktober, bei einem Alleinunfall auf der Fährstraße schwere Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 14.35 Uhr den Geh- und Radweg im Kurpark stadteinwärts. Aufgrund eines technischen Defekts seines E-Scooters stürzte er über den Lenker zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell