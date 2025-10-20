Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines weißen VW Tiguans gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Eine 50-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstag, 18. Oktober, gegen 1.30 Uhr die Schachtstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Heinrich-Schmidt-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr ein weißer VW Tiguan auf sie auf und und fuhr zügig in nördliche Richtung davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

