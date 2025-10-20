PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrer eines weißen VW Tiguans gesucht

Hamm-Herringen (ots)

Eine 50-jährige BMW-Fahrerin befuhr am Samstag, 18. Oktober, gegen 1.30 Uhr die Schachtstraße in nördliche Richtung. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in die Heinrich-Schmidt-Straße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs fuhr ein weißer VW Tiguan auf sie auf und und fuhr zügig in nördliche Richtung davon. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

  • 17.10.2025 – 07:48

    POL-HAM: Achtjähriges Kind leicht verletzt - Pedelecfahrer gesucht

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein achtjähriges Kind zog sich am Donnerstag, 16. Oktober, bei einem Zusammenstoß mit einem Pedelec auf dem Werner-Figgen-Weg leichte Verletzungen zu. Ein bislang unbekannter Pedelecfahrer befuhr gegen 21.40 Uhr den Werner-Figgen-Weg in nördliche Richtung. Als er das spielende Kind auf dem Weg sah, bremste er stark. Daraufhin stellte sich das Pedelec quer und fiel auf das Kind. Der Pedelecfahrer ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 07:40

    POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein Friseursalon auf der Kamener Straße war zwischen Mittwoch, 15. Oktober, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 16. Oktober, 9 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher. Nachdem der oder die Unbekannten eine Fensterscheibe gewaltsam einschlugen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften, durchsuchten sie alles und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut. Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem Einbruch oder ...

    mehr
