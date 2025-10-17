PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Friseursalon auf der Kamener Straße war zwischen Mittwoch, 15. Oktober, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 16. Oktober, 9 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten eine Fensterscheibe gewaltsam einschlugen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften, durchsuchten sie alles und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 15:13

    POL-HAM: Nach Angriff auf 49-Jährigen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hamm-Herringen (ots) - Mindestens zwei bislang unbekannte, junge Männer schlugen nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung unvermittelt auf einen 49-jährigen Hammer ein. Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 14. Oktober, 23.30 Uhr und Mittwoch, 15. Oktober, 00.30 Uhr auf der Küferstraße. Der Mann fühlte sich durch die beiden ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:41

    POL-HAM: 14-Jährige schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Mittwoch, 15. Oktober, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Sie befuhr mit einer anderen jugendlichen E-Scooter-Fahrerin gegen 20.20 den Dierhagenweg in nördliche Richtung. Als sie auf Höhe der Verdistraße in die Fahrbahnmitte ausscherte, stieß sie mit einem entgegenkommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Die Jugendliche ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 07:39

    POL-HAM: Einbruch in der Holzstraße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, 15. Oktober, in der Zeit zwischen 18 und 23.15 Uhr unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Holzstraße. Er beschädigte eine Terrassentür, um ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Schubladen. Der Einbrecher entwendete Schmuck und eine Tasche. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren