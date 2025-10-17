Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Friseursalon

Hamm-Pelkum (ots)

Ein Friseursalon auf der Kamener Straße war zwischen Mittwoch, 15. Oktober, 18.15 Uhr, und Donnerstag, 16. Oktober, 9 Uhr, das Ziel unbekannter Einbrecher.

Nachdem der oder die Unbekannten eine Fensterscheibe gewaltsam einschlugen und sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten verschafften, durchsuchten sie alles und flüchteten anschließend mit Bargeld als Diebesgut.

Es entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell