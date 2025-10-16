Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in der Holzstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, 15. Oktober, in der Zeit zwischen 18 und 23.15 Uhr unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Holzstraße.

Er beschädigte eine Terrassentür, um ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Schubladen. Der Einbrecher entwendete Schmuck und eine Tasche.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell