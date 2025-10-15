Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Container in Brand gesetzt - Täter festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 49-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz steckte gegen 3.40 Uhr einen Container auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Grünstraße in Brand.

Durch das Feuer wurden die Fenster der Wohnungen im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss beschädigt. Die Wohnungen sind jedoch weiterhin bewohnbar. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand. Aktuell können noch keine Angaben zum entstandenen Sachschaden gemacht werden.

Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest und stellten ein Feuerzeug sicher. Auf dem Polizeipräsidium entnahm ein Arzt dem Beschuldigten eine Blutprobe. Er wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell