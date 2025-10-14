Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Audi beschädigt

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte in der Zeit von Montag, 13. Oktober, 18 Uhr und Dienstag, 14. Oktober, 1 Uhr einen geparkten Audi auf der Von-der-Kuhlen-Straße. Der Halter hatte seinen Wagen auf der Höhe der Theodor-Heuss-Straße am Fahrbahnrand abgestellt. Als er zurückkehrte, war die Heckscheibe seines Wagens zerbrochen und das Fahrzeug wies am Heck Lackabriebe und Verformungen auf. Es entstand ein Sachschaden von zirka 7.500 Euro.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell