POL-HAM: Infostand der Polizei Hamm: Verkehrssicherheit im Fokus Aktionstage im Allee-Center am 16. und 17. Oktober 2025

Unter dem Motto "Vision Zero - Keine Verkehrsunfälle mit Toten oder Schwerverletzten" lädt die Polizei Hamm am 16. und 17. Oktober 2025, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, zu einer Präventionsveranstaltung im Allee-Center ein.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und das Bewusstsein für die Folgen von Fehlverhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

Ein zentraler Bestandteil ist ein Film, in dem Angehörige schildern, wie es ist, einen geliebten Menschen durch einen Verkehrsunfall zu verlieren. Auch die Perspektive der Verursachenden wird beleuchtet - um deutlich zu machen, welche Verantwortung jede und jeder Einzelne im Straßenverkehr trägt.

Die Polizei Hamm lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich am Stand zu informieren und mit unseren Expertinnen ins Gespräch zu kommen. (ds)

