PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Infostand der Polizei Hamm: Verkehrssicherheit im Fokus Aktionstage im Allee-Center am 16. und 17. Oktober 2025

POL-HAM: Infostand der Polizei Hamm: Verkehrssicherheit im Fokus Aktionstage im Allee-Center am 16. und 17. Oktober 2025
  • Bild-Infos
  • Download

Hamm (ots)

Unter dem Motto "Vision Zero - Keine Verkehrsunfälle mit Toten oder Schwerverletzten" lädt die Polizei Hamm am 16. und 17. Oktober 2025, zwischen 11 Uhr und 17 Uhr, zu einer Präventionsveranstaltung im Allee-Center ein.

Die Veranstaltung soll dazu beitragen, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern und das Bewusstsein für die Folgen von Fehlverhalten im Straßenverkehr zu schärfen.

Ein zentraler Bestandteil ist ein Film, in dem Angehörige schildern, wie es ist, einen geliebten Menschen durch einen Verkehrsunfall zu verlieren. Auch die Perspektive der Verursachenden wird beleuchtet - um deutlich zu machen, welche Verantwortung jede und jeder Einzelne im Straßenverkehr trägt.

Die Polizei Hamm lädt alle Bürgerinnen und Bürger herzlich ein, sich am Stand zu informieren und mit unseren Expertinnen ins Gespräch zu kommen. (ds)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 10:15

    POL-HAM: VW im Gleisbett gelandet, keine Person verletzt

    Hamm-Pelkum (ots) - Glück im Unglück hatte ein 52-Jähriger am Freitag, 10. Oktober, der mit seinem VW im Gleisbett landete und unverletzt blieb. Gegen 21.05 Uhr befuhr er die Wilhelm-Lange-Straße in westlicher Richtung. Er überquerte den Bahnübergang und beabsichtigte, nach links in die Provinzialstraße abzubiegen. Er bog jedoch zu früh ab und blieb mit seinem Pkw im Gleisbett stecken. Der Fahrer des ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:54

    POL-HAM: Brand auf dem Dohlenweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstag, 11. Oktober, gegen 00.10 Uhr neun Mülltonen am Dohlenweg in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke und eine Gartenlaube über. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand vor Ort vollständig löschen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalwache hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:43

    POL-HAM: Alleinunfall auf der Stockumer Straße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 24-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Stockumer Straße am Sonntag, 12. Oktober leicht. Er befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in westliche Richtung. Aufgrund von Fahrbahnbeschädigungen musste er bremsen. Dabei verlor er aufgrund technischer Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren