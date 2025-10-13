POL-HAM: Alleinunfall auf der Stockumer Straße
Hamm-Bockum-Hövel (ots)
Ein 24-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Stockumer Straße am Sonntag, 12. Oktober leicht. Er befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in westliche Richtung. Aufgrund von Fahrbahnbeschädigungen musste er bremsen. Dabei verlor er aufgrund technischer Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus. (bf)
