Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz

Hamm-Uentrop (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 10. Oktober, in der Zeit zwischen 9.45 und 17.45 Uhr einen geparkten BMW auf einem Parkplatz an der Ostwennemarstraße. Der Pkw wies diverse Lackkratzer auf der Beifahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

