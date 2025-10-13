PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Schachtstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 12. Oktober in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr einen geparkten VW. Der Pkw wies auf der linken Fahrzeugseite diverse Deformierungen sowie Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 07:31

    POL-HAM: Wohnungseinbruchradar Hamm für die Woche vom 6. bis zum 12. Oktober 2025

    Hamm (ots) - In der Woche vom 6. bis zum 12. Oktober 2025 gab es im Stadtgebiet vier vollendete Einbruchsdelikte und zwei Versuche. Dies geht aus dem "Wohnungseinbruchsradar" der Polizei Hamm hervor. Wichtig ist es, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten in der Nachbarschaft umgehend ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 10.10.2025 – 12:56

    POL-HAM: Nach Einbrüchen in Wohnmobile: 22-Jähriger und 29-Jähriger in Untersuchungshaft

    Hamm (ots) - Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die Dienstag, 7.Oktober, in ein Wohnmobil an der Kolpingstraße eingebrochen sind erließ ein Haftrichter am Mittwoch, 8. Oktober, Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. Die Beamten lieferten sie anschließend in die JVA ein. (bf) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Hamm Pressestelle Polizei ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 11:56

    POL-HAM: Cannabisfund in der Waffen- und Messerverbotszone

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Waffen- und Messerverbotszone im Bahnhofsquartier entdeckte die Polizei am Donnerstag, 9. Oktober, gegen 22.40 Uhr Betäubungsmittel bei einem 29-jährigen, wohnungslosen Spanier. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei in seinem Rucksack eine schwarze Klemmverschlusstüte. Anhand des angebrachten Etiketts ergaben sich Hinweise darauf, dass sich darin etwa ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren