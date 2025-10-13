Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht auf der Schachtstraße

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 12. Oktober in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr einen geparkten VW. Der Pkw wies auf der linken Fahrzeugseite diverse Deformierungen sowie Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

