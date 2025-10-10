POL-HAM: Nach Einbrüchen in Wohnmobile: 22-Jähriger und 29-Jähriger in Untersuchungshaft
Hamm (ots)
Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die Dienstag, 7.Oktober, in ein Wohnmobil an der Kolpingstraße eingebrochen sind erließ ein Haftrichter am Mittwoch, 8. Oktober, Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. Die Beamten lieferten sie anschließend in die JVA ein. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell