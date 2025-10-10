PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Einbrüchen in Wohnmobile: 22-Jähriger und 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Hamm (ots)

Nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen, die Dienstag, 7.Oktober, in ein Wohnmobil an der Kolpingstraße eingebrochen sind erließ ein Haftrichter am Mittwoch, 8. Oktober, Untersuchungshaftbefehle gegen die beiden Männer. Die Beamten lieferten sie anschließend in die JVA ein. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 10.10.2025 – 11:56

    POL-HAM: Cannabisfund in der Waffen- und Messerverbotszone

    Hamm-Mitte (ots) - Bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Waffen- und Messerverbotszone im Bahnhofsquartier entdeckte die Polizei am Donnerstag, 9. Oktober, gegen 22.40 Uhr Betäubungsmittel bei einem 29-jährigen, wohnungslosen Spanier. Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei in seinem Rucksack eine schwarze Klemmverschlusstüte. Anhand des angebrachten Etiketts ergaben sich Hinweise darauf, dass sich darin etwa ...

    mehr
  • 10.10.2025 – 07:44

    POL-HAM: 64-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 64-jähriger Radfahrer zog sich am Donnerstag, 9. Oktober, bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto leichte Verletzungen zu. Ein 63-jähriger Toyota-Fahrer beabsichtigte gegen 7.35 Uhr, aus einer Tiefgarage an der Widumstraße in nördliche Richtung einzufahren. Zur selben Zeit befuhr der Radfahrer die Widumstraße in westlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:16

    POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

    Hamm-Pelkum (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch, 8. Oktober, in der Zeit zwischen 18.45 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Günterstraße. Sie verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren