POL-HAM: Nach Einbrüchen in Wohnmobile: 22-Jähriger und 29-Jähriger in Untersuchungshaft

Hamm-Pelkum (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch, 8. Oktober, in der Zeit zwischen 18.45 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Günterstraße. Sie verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm ...

