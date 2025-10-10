POL-HAM: 64-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt
Hamm-Mitte (ots)
Ein 64-jähriger Radfahrer zog sich am Donnerstag, 9. Oktober, bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto leichte Verletzungen zu.
Ein 63-jähriger Toyota-Fahrer beabsichtigte gegen 7.35 Uhr, aus einer Tiefgarage an der Widumstraße in nördliche Richtung einzufahren. Zur selben Zeit befuhr der Radfahrer die Widumstraße in westlicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus. (bf)
