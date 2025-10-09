PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Hofladen in der Straße An der Ahse war in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr und Mittwoch, 8. Oktober, 5.40 Uhr das Ziel von Einbrechern. Der oder die Tatverdächtigen öffneten gewaltsam ein Fenster. Sie durchwühlten diverse Schubladen und entwendeten Bargeld.

In unmittelbarer Nähe zum Hofladen verschafften sich ein oder mehrere Tatverdächtige ebenfalls in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Oktober, 22.30 Uhr und Mittwoch, 8. Oktober, 6.15 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Im Hüls. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten in der Wohnung diverse Schubladen und Schränke. Sie entwendeten ein Portemonnaie und Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 13:50

    POL-HAM: Einbruch in Wohnmobil - Täter festgenommen

    Hamm-Mitte (ots) - Ein 22-jähriger und ein 29-jähriger Mann aus Hamm sind am Dienstag, 7. Oktober, durch Aufbrechen eines Seitenfensters in ein geparktes Wohnmobil an der Kolpingstraße eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen , wie die beiden Tatverdächtigen aus dem Wohnmobil ausstiegen. Als die beiden Männer den Zeugen bemerkten, liefen sie in Richtung Nordringpark. Die hinzugerufenen Beamten konnten ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 13:32

    POL-HAM: Unbekannte flüchten mit Diebesgut aus Kiosk

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeuteten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Dienstag, dem 7. Oktober, unter anderem Bargeld aus einem Kiosk an der Strackstraße. Gegen 20.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Kiosk, zog sofort eine Schusswaffe und forderte den 47-jährigen Inhaber auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Nachdem er Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich in seinen ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:11

    POL-HAM: Smartwatch aus Wohnmobil entwendet

    Hamm-Mitte (ots) - Ein bislang unbekannter Tatverdächtiger entwendete am Montag, 6. Oktober, in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr eine Smartwatch aus einem geparkten Wohnmobil, das an der Jürgen-Graef-Allee geparkt war. Der Täter verschaffte sich durch die linke Seitenscheibe Zutritt zum Wohnmobil und durchsuchte es. Er entwendete eine Smartwatch Im Rahmen der polizeilichen Fahndungsmaßnahmen konnte diese bei einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren