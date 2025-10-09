Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in unmittelbarer Nähe

Hamm-Rhynern (ots)

Ein Hofladen in der Straße An der Ahse war in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Oktober, 20 Uhr und Mittwoch, 8. Oktober, 5.40 Uhr das Ziel von Einbrechern. Der oder die Tatverdächtigen öffneten gewaltsam ein Fenster. Sie durchwühlten diverse Schubladen und entwendeten Bargeld.

In unmittelbarer Nähe zum Hofladen verschafften sich ein oder mehrere Tatverdächtige ebenfalls in der Zeit zwischen Dienstag, 7. Oktober, 22.30 Uhr und Mittwoch, 8. Oktober, 6.15 Uhr, unbefugten Zutritt zu einer Wohnung in der Straße Im Hüls. Der oder die Täter hebelten ein Fenster auf und durchwühlten in der Wohnung diverse Schubladen und Schränke. Sie entwendeten ein Portemonnaie und Bargeld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

