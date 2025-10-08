Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unbekannte flüchten mit Diebesgut aus Kiosk

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeuteten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige am Dienstag, dem 7. Oktober, unter anderem Bargeld aus einem Kiosk an der Strackstraße.

Gegen 20.30 Uhr betrat ein unbekannter Mann den Kiosk, zog sofort eine Schusswaffe und forderte den 47-jährigen Inhaber auf, ihm das Bargeld auszuhändigen. Nachdem er Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich in seinen Jacken- und Hosentaschen verstaute, forderte er noch Zigarettenschachteln der Marke "Marlboro". Beim Verlassen des Verkaufsraums nahm er auch das Mobiltelefon des Inhabers mit und griff zudem in einen Getränkekühlschrank, aus dem er eine "Capri-Sonne" entnahm. Währenddessen befand sich ein zweiter bislang unbekannter Tatverdächtiger an der Tür des Verkaufsraums.

Als die beiden Personen flüchteten, alarmierte der Inhaber die Polizei.

Die sofort eingeleitete Fahndung der Einsatzkräfte verlief erfolglos.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: männlich, zirka 20-25 Jahre alt, etwa 1,65-1,75 Meter groß, dunkel gekleidet, trug eine schwarze Mütze, führte eine schwarze Waffe mit sich, sprach akzentfreies Deutsch. 2. Person: männlich, zirka 1,80 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Die vermeintliche Schusswaffe kann nicht näher beschrieben werden.

Hinweise zu den flüchtigen Tätern nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 sowie unter der E-Mail-Adresse Hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell