Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Wohnmobil - Täter festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Ein 22-jähriger und ein 29-jähriger Mann aus Hamm sind am Dienstag, 7. Oktober, durch Aufbrechen eines Seitenfensters in ein geparktes Wohnmobil an der Kolpingstraße eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen , wie die beiden Tatverdächtigen aus dem Wohnmobil ausstiegen. Als die beiden Männer den Zeugen bemerkten, liefen sie in Richtung Nordringpark.

Die hinzugerufenen Beamten konnten die beiden Beschuldigten dort im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen dort antreffen. Das Diebesgut aus dem Wohnmobil konnte sichergestellt werden.

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest und brachte sie ins Polizeigewahrsam. Sie werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell