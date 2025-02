Polizei Hamburg

POL-HH: 250220-1. Verkehrshinweise für die kommenden Tage

Hamburg (ots)

Zeit: beginnend Donnerstag, 20.02.2025, 22:00 Uhr bis Dienstag, 25.02.2025, 05:00 Uhr; Ort: Hamburger Stadtgebiet

Am Samstag finden sowohl in der Hamburger Innenstadt als auch im Bereich Hamburg-Harburg Aufzüge und Versammlungen statt, zu denen die Veranstaltenden insgesamt mehrere tausend Teilnehmende erwartet. Dazu werden die bereits angekündigten Sperrungen für die Brückenbauarbeiten im Bereich des Berliner Tors planmäßig durchgeführt.

In der Zeit von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr finden am Samstag zwei Aufzüge in der Hamburger Innenstadt statt, zu denen die Veranstaltenden mehrere zehntausend Teilnehmende erwarten. Ein Aufzug beginnt in der Willy-Brandt-Straße, ein weiterer am Glockengießerwall. Nachdem die Aufzüge im Bereich der Mönckebergstraße zusammengeführt werden, sollen sie später auf dem Heiligengeistfeld enden.

Im Stadtteil Heimfeld werden am Samstagnachmittag anlässlich einer politischen Veranstaltung ebenfalls drei Demonstrationen stattfinden. Die Veranstaltenden erwarten insgesamt über tausend Teilnehmende.

Sowohl im Bereich der Hamburger Innenstadt als auch in Heimfeld sind dafür umfangreiche Verkehrsmaßnahmen notwendig.

Darüber hinaus wird am Freitagabend die Zweitligabegegnung des Hamburger Sportvereins gegen den 1. FC Kaiserslautern im Volksparkstadion ausgetragen.

Informationen dazu hier: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

Bereits ab heute Abend bis kommenden Dienstag ist für die anspruchsvollen Bauarbeiten erneut die Bürgerweide und die Berlinertordammbrücke voll gesperrt.

Weitere Informationen und Verkehrsempfehlungen sind den nachstehenden Internetseiten der zuständigen Behörden zu entnehmen:

https://www.hamburg.de/politik-und-verwaltung/behoerden/bvm/aktuelles/pressemeldungen/bvm-notwendiger-ersatzneubau-der-berlinertordammbruecke-geht-in-die-naechste-phase-1012016

https://lsbg.hamburg.de/baumassnahmen-und-planungen/berlinertordammbruecke

Verkehrsteilnehmenden und Besucherinnen und Besuchern der Hamburger Innenstadt sowie der Stadtteile Harburg und Heimfeld wird dringend empfohlen, auf die Anreise mit Pkw zu verzichten, auf den schienengebundenen ÖPNV auszuweichen beziehungsweise die betroffenen Örtlichkeiten weiträumig zu umfahren.

Wen./Mx.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell