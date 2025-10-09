Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Einfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannte Tatverdächtige verschafften sich am Mittwoch, 8. Oktober, in der Zeit zwischen 18.45 und 20 Uhr Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Günterstraße. Sie verschafften sich durch das Einschlagen eines Fensters Zutritt. Diebesgut konnte nicht erlangt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell