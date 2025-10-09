PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: E-Scooter-Fahrer und Beifahrer nach Unfall flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Eine 74-jährige Fußgängerin zog sich am Mittwoch, 8. Oktober, bei einem Unfall auf dem Westenwall leichte Verletzungen zu. Gegen 21 Uhr befuhren zwei bislang unbekannte Jugendliche auf einem schwarzen E-Scooter die Brauereistraße. Anschließend setzten sie ihre Fahrt nach links auf dem Gehweg des Westenwalls fort. Dort kam es zur Kollision mit der Fußgängerin, die daraufhin stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der Fahrer des E-Scooters wird wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 16 und 18 Jahre alt, hat einen dunkleren Teint, ist zirka 1,70 Meter groß, hat dunkelbraune Haare und trug eine schwarze Jacke.

Sein Beifahrer war ebenfalls zwischen 16 und 18 Jahren alt, zirka 1,65 Meter groß, hatte einen hellen Teint und dunkelbraune Haare und trug eine schwarze Jacke.

Hinweise zu den Unfallverursachern nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

