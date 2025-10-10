Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Cannabisfund in der Waffen- und Messerverbotszone

Hamm-Mitte (ots)

Bei einer routinemäßigen Kontrolle in der Waffen- und Messerverbotszone im Bahnhofsquartier entdeckte die Polizei am Donnerstag, 9. Oktober, gegen 22.40 Uhr Betäubungsmittel bei einem 29-jährigen, wohnungslosen Spanier.

Im Rahmen der Durchsuchung fand die Polizei in seinem Rucksack eine schwarze Klemmverschlusstüte. Anhand des angebrachten Etiketts ergaben sich Hinweise darauf, dass sich darin etwa 250 Gramm Cannabisblüten befanden. Die Beamten stellten die Betäubungsmittel sicher, nahmen den Tatverdächtigen fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell