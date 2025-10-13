Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Skoda beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach der Beschädigung eines Skoda auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die Fahrerin des Skoda hatte ihren Wagen am Samstag, 11. Oktober während ihres Einkaufes in der Zeit zwischen 13 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an der Stoßstange fest. Es enstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Unfallverursacher entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell