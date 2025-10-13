Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 28-jähriger Motorradfahrer zog sich am Freitag, 10. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße leichte Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 16.55 Uhr die Straße in westliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Karl-Friedrich-Bertram-Weg beabsichtige er, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Aufgrund einer Querungshilfe brach er den Überholvorgang jedoch ab und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem 53-jährigen Skoda-Fahrer kam.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein örtliches Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell