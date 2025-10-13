PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 28-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

Hamm-Heessen (ots)

Ein 28-jähriger Motorradfahrer zog sich am Freitag, 10. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße leichte Verletzungen zu.

Er befuhr gegen 16.55 Uhr die Straße in westliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Karl-Friedrich-Bertram-Weg beabsichtige er, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Aufgrund einer Querungshilfe brach er den Überholvorgang jedoch ab und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er fuhr in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit einem 53-jährigen Skoda-Fahrer kam.

Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Mann in ein örtliches Krankenhaus. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 09:21

    POL-HAM: Unfallflucht auf Parkplatz

    Hamm-Uentrop (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Freitag, 10. Oktober, in der Zeit zwischen 9.45 und 17.45 Uhr einen geparkten BMW auf einem Parkplatz an der Ostwennemarstraße. Der Pkw wies diverse Lackkratzer auf der Beifahrerseite auf. Der entstandene Schaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:27

    POL-HAM: Skoda beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Nach der Beschädigung eines Skoda auf einem Parkplatz eines Supermarktes an der Römerstraße entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Die Fahrerin des Skoda hatte ihren Wagen am Samstag, 11. Oktober während ihres Einkaufes in der Zeit zwischen 13 und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an der Stoßstange fest. Es enstand ein ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 08:14

    POL-HAM: Unfallflucht auf der Schachtstraße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte am Sonntag, 12. Oktober in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr einen geparkten VW. Der Pkw wies auf der linken Fahrzeugseite diverse Deformierungen sowie Lackkratzer auf. Der entstandene Schaden beläuft sich auf zirka 5.000 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren