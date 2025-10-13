PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Brand auf dem Dohlenweg

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstag, 11. Oktober, gegen 00.10 Uhr neun Mülltonen am Dohlenweg in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke und eine Gartenlaube über. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand vor Ort vollständig löschen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Die Kriminalwache hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

