Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW im Gleisbett gelandet, keine Person verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Glück im Unglück hatte ein 52-Jähriger am Freitag, 10. Oktober, der mit seinem VW im Gleisbett landete und unverletzt blieb.

Gegen 21.05 Uhr befuhr er die Wilhelm-Lange-Straße in westlicher Richtung. Er überquerte den Bahnübergang und beabsichtigte, nach links in die Provinzialstraße abzubiegen. Er bog jedoch zu früh ab und blieb mit seinem Pkw im Gleisbett stecken. Der Fahrer des heranfahrenden ICE leitete eine Notbremsung ein, als er den Pkw bemerkte. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr vermieden werden. Der Hammer hatte sein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, sodass er unverletzt blieb.

Der ICE musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 255.000 Euro. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

  • 13.10.2025 – 09:54

    POL-HAM: Brand auf dem Dohlenweg

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Samstag, 11. Oktober, gegen 00.10 Uhr neun Mülltonen am Dohlenweg in Brand. Das Feuer griff auf eine angrenzende Hecke und eine Gartenlaube über. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand vor Ort vollständig löschen. Über die Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalwache hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen. ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:43

    POL-HAM: Alleinunfall auf der Stockumer Straße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein 24-jähriger Rollerfahrer verletzte sich bei einem Alleinunfall auf der Stockumer Straße am Sonntag, 12. Oktober leicht. Er befuhr gegen 21.45 Uhr die Straße in westliche Richtung. Aufgrund von Fahrbahnbeschädigungen musste er bremsen. Dabei verlor er aufgrund technischer Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 09:35

    POL-HAM: 28-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt

    Hamm-Heessen (ots) - Ein 28-jähriger Motorradfahrer zog sich am Freitag, 10. Oktober, bei einem Verkehrsunfall auf der Warendorfer Straße leichte Verletzungen zu. Er befuhr gegen 16.55 Uhr die Straße in westliche Richtung. Auf Höhe der Kreuzung Karl-Friedrich-Bertram-Weg beabsichtige er, einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Aufgrund einer Querungshilfe brach er den Überholvorgang jedoch ab und verlor die ...

    mehr
