Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW im Gleisbett gelandet, keine Person verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Glück im Unglück hatte ein 52-Jähriger am Freitag, 10. Oktober, der mit seinem VW im Gleisbett landete und unverletzt blieb.

Gegen 21.05 Uhr befuhr er die Wilhelm-Lange-Straße in westlicher Richtung. Er überquerte den Bahnübergang und beabsichtigte, nach links in die Provinzialstraße abzubiegen. Er bog jedoch zu früh ab und blieb mit seinem Pkw im Gleisbett stecken. Der Fahrer des heranfahrenden ICE leitete eine Notbremsung ein, als er den Pkw bemerkte. Eine Kollision konnte jedoch nicht mehr vermieden werden. Der Hammer hatte sein Fahrzeug zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen, sodass er unverletzt blieb.

Der ICE musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 255.000 Euro. (bf)

