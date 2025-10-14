Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Geschäftsräume - Bargeld als Diebesgut

Hamm-Rhynern (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher verschafften sich zwischen Sonntag, 12. Oktober, 12 Uhr und Montag, 13. Oktober, 7.15 Uhr gewaltsam Zutritt zu Geschäftsräumen in der Straße "Im Hagen".

Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten anschließend mit Bargeld unerkannt in unbekannte Richtung.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

