Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in der Eylertstraße

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Küchenbrand kam es am Montag, 13. Oktober, gegen 18.30 Uhr, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Eylertstraße.

Ersten Erkenntnissen zufolge geriet Essen in einer Pfanne in Brand. In der Folge griff das Feuer auf die dahinterliegende Wandverkleidung über. Der 31-jährige Bewohner konnte den Brand selbst löschen. Es wurde niemand verletzt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell