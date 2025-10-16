Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 25jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Ein 25jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, 15. Oktober um 18:40 Uhr bei einem Unfall auf der Werler Straße / Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer verletzt. Der 25jährige befuhr nach Zeugenaussagen mit seiner Kawasaki die Werler Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Hier befand er sich zunächst auf der Fahrspur für den Geradeausverkehr. Kurz vor dem Erreichen der Kreuzung zur Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße wechselte er auf den Fahrstreifen für die Rechtsabbieger. Den Zeugenaussagen zufolge beschleunigte der 25jährige sein Zweirad und es kam aus bisher ungeklärten Umständen zu einem Zusammenstoß mit dem VW Golf einer 54jährigen aus Hamm. Diese befand sich zuvor vor dem Kradfahrer auf dem Fahrstreifen für Rechtsabbieger. Zum Unfallzeitpunkt befand sich die 54jährige im Abbiegevorgang. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde der Kradfahrer schwer verletzt und durch die Feuerwehr einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Er verblieb hier zur stationären Behandlung. Für den Kradfahrer bestand zu keinem Zeitpunkt eine Lebensgefahr. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle, wurde letztlich aber nicht in Anspruch genommen. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße im Kreuzungsbereich zur Werler Straße nicht befahrbar. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 6.500 Euro. Der Zweiradfahrer hatte zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Sozius, im VW Golf befanden sich zwei Personen. Der Kradfahrer soll bereits vor dem Verkehrsunfall ein auffälliges Fahrverhalten gezeigt haben, als er die Werler Straße entlangfuhr. Hinweise zu dem Verkehrsunfall und zum vorangegangenen Fahrverhalten des Zweiradfahrers nimmt die Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (nue)

