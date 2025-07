Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 04.07.2025: Verkehrsunfall mit einer schwer/lebensbedrohlich verletzten Person

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel, Am Jahnstein, 03.07.2025, gegen 17:30 Uhr

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr ein 40-Jähriger Radfahrer aus Wolfenbüttel die Straße "Am Jahnstein" in Fahrtrichtung Ahlumer Straße. Plötzlich öffnete eine 29-Jährige Wolfenbüttelerin in der Straße "Am Jahnstein" die Fahrertür ihres geparkten Pkw. Aufgrund dessen weichte der Radfahrer aus und stürzte zu Boden. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer/lebensbedrohlich. Der entstandene Schaden am Fahrrad wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

