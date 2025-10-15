Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Verkehrsunfall auf der Fährstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Heessen (ots)

Nachdem eine 81-jährige Fiat-Fahrerin am Samstag, 4. Oktober auf der Fährstraße verunfallte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Frau aus Hamm war gegen 12.20 Uhr gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Beifahrer auf der Fährstraße in Fahrtrichtung Heessen unterwegs, als ein ihr entgegen-kommendes Fahrzeug (zwischen Dolberger Straße und Einfahrt Bootshaus) mit dem vorderen linken Kotflügel des Fiats kollidierte und das Vorderrad blockierte.

Infolge dessen verlor die Hammerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne.

Hierbei verletzte sich ihr 86-jähriger Beifahrer leicht - ein Rettungswagen war nicht notwendig.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell