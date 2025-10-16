Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Nach Angriff auf 49-Jährigen - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Hamm-Herringen (ots)

Mindestens zwei bislang unbekannte, junge Männer schlugen nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung unvermittelt auf einen 49-jährigen Hammer ein.

Der Vorfall ereignete sich in der Zeit zwischen Dienstag, 14. Oktober, 23.30 Uhr und Mittwoch, 15. Oktober, 00.30 Uhr auf der Küferstraße. Der Mann fühlte sich durch die beiden Tatverdächtigen gestört, da sie mit ihren Fahrzeugen lautstark hin und her fuhren. Außerdem wurde ein Getränkebecher unbedarft aus dem Fenster geworfen. Als der Geschädigte den Becher nahm und die bislang unbekannten Tatverdächtigen zur Rede stellen wollte, schlug einer der Männer ihm unvermittelt ins Gesicht. Der 49-Jährige stürzte daraufhin zu Boden, wo der Fahrer und mindestens ein weiterer Mann wiederholt auf ihn einschlugen und mehrmals gegen den Kopf traten.

Anschließend flüchteten die Schläger mit ihren Autos, einem BMW älterer Bauart mit vermutlich 6-Zylinder-Motor und einem Kleinwagen. Der Haupttäter kann wie folgt beschrieben werden: Zirka 25 Jahre alt, sportliche Statur, dunkler Teint.

Der Geschädigte begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell