PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 14-Jährige schwer verletzt

Hamm-Rhynern (ots)

Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Mittwoch, 15. Oktober, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu.

Sie befuhr mit einer anderen jugendlichen E-Scooter-Fahrerin gegen 20.20 den Dierhagenweg in nördliche Richtung. Als sie auf Höhe der Verdistraße in die Fahrbahnmitte ausscherte, stieß sie mit einem entgegenkommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Die Jugendliche stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 07:39

    POL-HAM: Einbruch in der Holzstraße

    Hamm-Herringen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich am Mittwoch, 15. Oktober, in der Zeit zwischen 18 und 23.15 Uhr unbefugten Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Holzstraße. Er beschädigte eine Terrassentür, um ins Haus zu gelangen. Dort durchwühlte er diverse Schränke und Schubladen. Der Einbrecher entwendete Schmuck und eine Tasche. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 01:11

    POL-HAM: 25jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

    Hamm-Rhynern (ots) - Ein 25jähriger Motorradfahrer wurde am Mittwoch, 15. Oktober um 18:40 Uhr bei einem Unfall auf der Werler Straße / Dr.-Loeb-Caldenhof-Straße schwer verletzt. Der 25jährige befuhr nach Zeugenaussagen mit seiner Kawasaki die Werler Straße in Fahrtrichtung Stadtmitte. Hier befand er sich zunächst auf der Fahrspur für den Geradeausverkehr. Kurz vor dem Erreichen der Kreuzung zur ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 14:09

    POL-HAM: Nach Verkehrsunfall auf der Fährstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Hamm-Heessen (ots) - Nach Verkehrsunfall auf der Fährstraße - Polizei bittet um Zeugenhinweise Nachdem eine 81-jährige Fiat-Fahrerin am Samstag, 4. Oktober auf der Fährstraße verunfallte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Die Frau aus Hamm war gegen 12.20 Uhr gemeinsam mit ihrem 86-jährigen Beifahrer auf der Fährstraße in Fahrtrichtung Heessen unterwegs, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren