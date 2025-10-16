POL-HAM: 14-Jährige schwer verletzt
Hamm-Rhynern (ots)
Eine 14-jährige E-Scooter-Fahrerin zog sich am Mittwoch, 15. Oktober, bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu.
Sie befuhr mit einer anderen jugendlichen E-Scooter-Fahrerin gegen 20.20 den Dierhagenweg in nördliche Richtung. Als sie auf Höhe der Verdistraße in die Fahrbahnmitte ausscherte, stieß sie mit einem entgegenkommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen. Die Jugendliche stürzte. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (bf)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell