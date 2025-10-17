PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Achtjähriges Kind leicht verletzt - Pedelecfahrer gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Ein achtjähriges Kind zog sich am Donnerstag, 16. Oktober, bei einem Zusammenstoß mit einem Pedelec auf dem Werner-Figgen-Weg leichte Verletzungen zu.

Ein bislang unbekannter Pedelecfahrer befuhr gegen 21.40 Uhr den Werner-Figgen-Weg in nördliche Richtung. Als er das spielende Kind auf dem Weg sah, bremste er stark. Daraufhin stellte sich das Pedelec quer und fiel auf das Kind. Der Pedelecfahrer kam nicht zu Fall. Er erkundigte sich bei den Angehörigen des Kindes, ob der Rettungsdienst und die Polizei gerufen würden, und flüchtete anschließend mit seinem Pedelec über die Ostwennemarstraße in östliche Richtung. Ein Rettungswagen brachte das Kind zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus.

Der Pedelecfahrer kann wie folgt beschrieben werden: Er ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hatte eine unebene Haut und dunkle, kurze Haare. Er trug eine dunkle Wollmütze und eine dunkle Jacke mit einem weißen Schriftzug auf der Brust. Er fuhr ein dunkles Pedelec.

Hinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

