POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus am Caldenhofer Weg

Hamm-Mitte (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannter Täter brachen am Freitag, 17. Oktober, in der Zeit zwischen 9.30 und 19.30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Caldenhofer Weg ein. Der oder die Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf und durchwühlten diverse Schränke. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (bf)

