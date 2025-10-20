POL-HAM: Gartenlaube in Brand geraten
Hamm-Uentrop (ots)
Eine Gartenlaube in einem Garten an der Gesellenstraße geriet am Samstag, 18. Oktober gegen 20 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.
Die herbeigerufene Feuerwehr löschte den Brand vollständig. Es kam keine Person zu Schaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der entstandene Schaden wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. (bf)
