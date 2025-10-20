Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zug mit Graffiti beschmiert - Zwei Täter festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Nach Graffiti-Schmierereien an Zugwaggons am Sachsenweg hat die Polizei am Samstag, 18. Oktober, zwei Tatverdächtige festgenommen.

Ein Mitarbeiter alarmierte gegen 21 Uhr die Einsatzkräfte, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei unbekannte Personen einen Zug beschmierten. Als diese die Polizei bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Jedoch konnten die Beamten einen 31-jährigen und einen 26-jährigen Mann aus Münster festnehmen. Die Sprühdosen wurden sichergestellt. (bf)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell